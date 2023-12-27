В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорится, что украинские военные "продолжают сдерживать" россиян в районе Марьинки, которая утром 26 декабря исчезла из сводки, и что город сегодня был под артиллерийским и минометным огнем армии России.

Во вчерашней сводке Генштаба сообщалось, что армия РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии и минометов.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка", говорится в сообщении.

Ранее главком ВСУ Залужный подтвердил захват Марьинки российской армией. Накануне этого заявления о захвате Марьинки президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, но спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что это сообщение не соответствует действительности.