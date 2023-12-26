Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18.00 26.12.2023 по российскому вторжению. В ней сообщается, что армия РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии и минометов.

В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На других направлениях ВСУ продолжают сдерживать армию РФ и отбивать атаки.

Ранее главком ВСУ Залужный подтвердил захват Марьинки российской армией. До этого о захвате Марьинки вчера президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Хотя спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что это не соответствует действительности.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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