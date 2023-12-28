В четверг, 28 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронт за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из рсзо

Вчера вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив пять "Шахедов". Было уничтожено четыре из них. Также сегодня россияне нанесли очередной удар тремя "Шахедами". Все вражеские дроны уничтожены.



На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки окупантов вблизи Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении противник штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.



Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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