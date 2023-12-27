Румынская редакция журнала Newsweek пишет, что первая партия самолетов F-16, о которых ведутся переговоры с осени прошлого года, поступит в Украину уже через несколько дней.

По информации издания, сразу 18 самолетов F-16 готовы к поставке. Пилоты прошли обучение в Румынии.

Ранее издание сообщало, что истребители, вероятно, уже находятся в Украине. Такое допущение сделал американский журнал Newsweek, ссылаясь на то, что за последние три недели Россия, по заявлениям ВСУ, потеряла восемь самолетов.

Издание также ссылается на российские военные тг-каналы, которые предположили, что Украина могла использовать современные самолеты для уничтожения российских военных целей.

Несколько часов спустя спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг публикацию Newsweek о том, что самолеты F-16 уже, вероятно, в Украине.

"Американское издание Newsweek опубликовало материал "ни о чем" с невероятными предположениями о пребывании F-16 в Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов… Серьезно? Зачем тогда я вчера 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы… опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе?", – написал Игнат в Фейсбуке.

Он заявил, что "материал высосан из пальца".

Ранее Воздушные силы ВСУ также опровергли слухи, что F-16 могут появиться в Украине до конца этого года.

Причем спикер Воздушных сил Юрий Игнат опровергал слухи из тех же российских пабликов, на которые сослался Newsweek.

Также есть мнение, что самолеты сбивали комплексом Patriot. Официально это также не подтверждалось.

Ранее сообщалось, что в Европе боятся удара России по аэродромам, с которых будут взлетать переданные Украине F-16.