Воздушные силы опровергли слухи, что F-16 могут появиться в Украине до конца этого года.

Спикер ВС Юрий Игнат сказал, что истребители будут поставлены, когда в Украине под них будет построена соответствующая инфраструктура, а пилоты и техники завершат обучение.

При этом некоторые российские паблики с ночи пишут, что якобы несколько F-16 уже поразили на аэродроме в Одессе. Игнат это опроверг.

"Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну все же, оффрекорд, скажите, есть они?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", - сказал он.

Напомним, пока премьер Нидерландов лишь проинформировал о решении подготовить к отправке первые 18 истребителей.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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