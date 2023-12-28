Американский "Институт изучения войны" (ISW) сообщает, что россияне захватили ранее потерянные позиции в Запорожской области.

Об этом говорится в сводке ISW за 27 декабря, основанной на изучении данных.

"Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года", - говорится в сводке ISW.

"Институт" связывает это с тем, что "украинские войска отошли зимой на более защищенные позиции возле Работино".

Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией, опубликованные 14 и 27 декабря. Они показывают, что российские войска продвинулись к западу от Вербового.

"Ограниченные российские достижения могут стать значительными. особенно если Запад прекратит военную помощь Украине", - пишет ISW.

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