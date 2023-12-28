Премьер-министр Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с западными партнерами из-за неопределенности с бюджетом на 2024 год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее письмо.

В нем говорится, что финансирование необходимо уже в следующем месяце, и оно должно быть направлено на "неотложные бюджетные нужды" Украины. Шмыгаль имеет в виду "поддержание работы правительства, выплату зарплат учителям, госслужащим, а также выплату пенсий".

"Для поддержки макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предполагаемое внешнее финансирование начиная с января 2024 года", - отметил в письме Шмыгаль.

По словам премьера, доноры должны провести внеочередную встречу в январе перед запланированной в марте.

"Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды", — написал премьер.

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