США пытаются продвинуть вопрос конфискации российских активов к 24 февраля - двухлетию российского вторжения в Украину. В этот день может состояться встреча лидеров G7.

Об этом пишет Financial Times.

На данный момент рабочие группы, предложенные Вашингтоном, в режиме строгой секретности рассматривают правовые вопросы, связанные с конфискацией.

При этом Германия, Франция, Италия и ЕС "высказали некоторые оговорки и необходимость тщательно оценить законность конфискации активов Москвы".

Европа, где находится большая часть активов, "настроена более осторожно, опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России".

Италия, которая в 2024 году станет председателем "Большой семерки", входит в число тех, кто обеспокоен ответными действиями РФ в отношении ее компаний, что Москва уже пригрозила сделать. Россия также предупредила, что прекратит дипломатические отношения с США в ответ на конфискацию активов.

ЕС, Великобритания и Франция также подчеркнули, что денег будет недостаточно для покрытия потребностей восстановления Украины.

Тем не менее, в западных столицах изучаются различные варианты: от прямой конфискации и расходования денег российского Центробанка - до изъятия доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога для кредитов.

"Стремление захватить российские суверенные активы отражает общее желание показать Москве, что она не сможет пережить решимость Запада помочь Украине, как в экономическом, так и в военном отношении", - говорится в статье.

Ранее мы писали о том, что США пока не готовы обсуждать передачу Киеву замороженных российских активов.

А также, что администрация Байдена начала переговоры с союзниками об использовании замороженных активов России для Украины.