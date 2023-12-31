Вместе с 2023 годом уходит и одна из главных политических интриг последних месяцев: будут ли проведены президентские выборы в Украине в положенный по Конституции срок - 31 марта 2024 года.

Теперь уже точно можно сказать, что в эту дату их проводить не будут, так как именно сегодня должна была по закону стартовать предвыборная кампания. Но этого не случилось. А Верховная Рада так и не приняла изменения в Избирательный кодекс, который запрещает проведение президентских выборов во время действия военного положения.

Напомним, что с октября в политических кругах начали курсировать упорные слухи, будто Владимир Зеленский и его команда намерены провести выборы в марте 2024 года. Допускали подобную возможность и некоторые представители власти.

Однако это вызвало очень сильное политическое напряжение в стране. Многочисленные противники Зеленского увидели в выборах возможность сменить президента. Тем более, что был и потенциальный кандидат, который мог на выборах победить действующего главу государства: главком ВСУ Валерий Залужный.

Увидев, в каком направлении начали развиваться события, и оценив угрозу, Зеленский сделал заявление, что "выборы сейчас не ко времени".

В итоге выборов 31 марта не будет.

Пройдут ли они в следующем году в другую дату, зависит от многих факторов. В первую очередь от ситуации на фронте и от того, как долго ещё будет идти война и действовать военное положение. А также от того, как будет развиваться внутриполитическая ситуация в стране.

В нынешних условиях, когда падает доверие населения к президенту и, судя по многим признакам, сохраняется напряжённость в отношениях Зеленского и Залужного, проводить выборы для президента опасно.

В начале декабря мы подробно разбирали, возможно ли проведение выборов в 2024 году.