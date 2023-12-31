Воссоединение Китая и Тайваня - это историческая необходимость.

Такое заявление сделал в своем новогоднем обращении к народу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Воссоединение родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения", — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин также призвал "продолжать поддерживать Гонконг и Макао в использовании их собственных преимуществ" для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно "улучшая интеграцию в общее развитие страны".

Ранее стало известно, что во время поездки в США председатель КНР прямо заявил американскому президенту Джо Байдену, что Китай воссоединится с Тайванем, но "мирным путем, а не силой". Си сказал, что сроки воссоединения еще не определены, но США не правы в своих прогнозах, что Китай попытается захватить Тайвань в 2025 или 2027 году.

Между тем сегодня появился прогноз от британской газеты Financial Times, авторы которого утверждают, что смена президента Тайваня не спровоцирует нападение Китая. В январе на Тайване состоятся важные президентские выборы, где будут бороться сторонники объявления независимости острова и приверженцы сохранения статус-кво.