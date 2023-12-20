Си Цзиньпин прямо заявил Байдену, что Китай "воссоединится" с Тайванем - NBC
Председатель КНР Си Цзиньпин прямо заявил президенту США Джо Байдену на их недавней встрече в Сан-Франциско, что Китай воссоединится с Тайванем, но "мирным путем, а не силой".
Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
Такое заявление Си сделал на групповой встрече, на которой присутствовали дюжина американских и китайских чиновников. Он сказал, что сроки воссоединения еще не определены, но США не правы в своих прогнозах, что Китай попытается захватить Тайвань в 2025 или 2027 году.
В январе на Тайване состоятся важные президентские выборы, где будут бороться сторонники объявления независимости острова (что может спровоцировать обострение отношений с Китаем) и сторонники сохранения статус-кво.
На саммите в Сан-Франциско Си "выразил обеспокоенность по поводу кандидатов".
Напомним, Си и Байден встречались в середине ноября. Мы подробно рассказывали, о чем они договорились.
В то время американская пресса обвиняла Китай в том, что чего действия увеличивают риск войны с США в Тайваньском проливе.
"Все более агрессивные действия Китая в отношении Тайваня и его отказ вести переговоры с американскими военными по каналам, предназначенным для предотвращения конфликта, усиливают опасения, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в третью крупную войну в мире", - писала The Washington Post.