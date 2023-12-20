Председатель КНР Си Цзиньпин прямо заявил президенту США Джо Байдену на их недавней встрече в Сан-Франциско, что Китай воссоединится с Тайванем, но "мирным путем, а не силой".

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Такое заявление Си сделал на групповой встрече, на которой присутствовали дюжина американских и китайских чиновников. Он сказал, что сроки воссоединения еще не определены, но США не правы в своих прогнозах, что Китай попытается захватить Тайвань в 2025 или 2027 году.

В январе на Тайване состоятся важные президентские выборы, где будут бороться сторонники объявления независимости острова (что может спровоцировать обострение отношений с Китаем) и сторонники сохранения статус-кво.

На саммите в Сан-Франциско Си "выразил обеспокоенность по поводу кандидатов".

Напомним, Си и Байден встречались в середине ноября. Мы подробно рассказывали, о чем они договорились.

В то время американская пресса обвиняла Китай в том, что чего действия увеличивают риск войны с США в Тайваньском проливе.

"Все более агрессивные действия Китая в отношении Тайваня и его отказ вести переговоры с американскими военными по каналам, предназначенным для предотвращения конфликта, усиливают опасения, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в третью крупную войну в мире", - писала The Washington Post.