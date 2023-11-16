Президент США Джо Байден уведомил председателя КНР Си Цзиньпина о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Тайваню, невзирая на протесты Пекина.

Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент Байден очень ясно дал понять председателю Си, что мы не стремимся к конфликту, мы добиваемся мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы хотели и хотим именно этого, нет изменений в нашей политике "одного Китая", мы не поддерживаем независимость Тайваня, но мы продолжим в соответствии с американским Законом об отношениях с Тайванем поставлять оборонительные средства Тайваню", - сказал представитель Белого дома.

Кирби добавил, что продолжение поставок вооружений связано с желанием США обеспечить Тайвань возможностями для самообороны.

"Байден вновь подчеркнул, что мы не хотим, чтобы статус-кво был изменен в каком-либо одностороннем порядке, тем более с применением силы", - сказал представитель Белого дома.

Напомним, на вчерашней встрече Байден сказал главе КНР, что соперничество США и Китая не должно привести к конфликту.

В ответ Си Цзиньпин предупредил, что "конфликт и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон".

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