Несмотря на протесты Байден сообщил главе КНР, что США продолжат поставки оружия Тайваню
Президент США Джо Байден уведомил председателя КНР Си Цзиньпина о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Тайваню, невзирая на протесты Пекина.
Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент Байден очень ясно дал понять председателю Си, что мы не стремимся к конфликту, мы добиваемся мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы хотели и хотим именно этого, нет изменений в нашей политике "одного Китая", мы не поддерживаем независимость Тайваня, но мы продолжим в соответствии с американским Законом об отношениях с Тайванем поставлять оборонительные средства Тайваню", - сказал представитель Белого дома.
Кирби добавил, что продолжение поставок вооружений связано с желанием США обеспечить Тайвань возможностями для самообороны.
"Байден вновь подчеркнул, что мы не хотим, чтобы статус-кво был изменен в каком-либо одностороннем порядке, тем более с применением силы", - сказал представитель Белого дома.
Напомним, на вчерашней встрече Байден сказал главе КНР, что соперничество США и Китая не должно привести к конфликту.
В ответ Си Цзиньпин предупредил, что "конфликт и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон".
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