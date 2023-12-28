Вечером 28 декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам в традиционном видео по итогам прошедшего дня.

Основное в вечернем обращении Зеленского:

Рассказал о селекторном совещании по ликвидации последствий российских ударов в Херсоне и Запорожской области. Сообщил о совещании с министром обороны по военной помощи Запада. Также совещались с правительством по гарантиям партнеров. Рассказал о телефонном разговоре с Папой Римским Франциском.

Вчера Зеленский рассказал украинцам о встрече с руководителями предприятий военно-промышленного комлпекса (ВПК) и финансах на следующий год.

По его словам, всего в ВПК работает более 300 тысяч человек, четыре из пяти предприятий - частные, а со временем ВПК страны может войти в десятку лучших в мире.

26 декабря Зеленский в своём обращении наметил планы Украины на 2024 год, особо отметив рост украинского ВПК для производства оружия.

Он также рассказал подробности удара по Херсону, где под обстрел попали ж/д вокзал и эвакуационный поезд.

Зеленский сообщил о заседании Ставки по производству вооружений и о поручениям чиновникам, которые должны определиться со всеми задачами для дипломатической работы во благо Украины на следующий год. Особое внимание требовал уделить договоренностям по производству оружия.