Три совещания и один разговор с Папой. Вечернее обращение Зеленского к украинцам
Вечером 28 декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам в традиционном видео по итогам прошедшего дня.
Основное в вечернем обращении Зеленского:
- Рассказал о селекторном совещании по ликвидации последствий российских ударов в Херсоне и Запорожской области.
- Сообщил о совещании с министром обороны по военной помощи Запада.
- Также совещались с правительством по гарантиям партнеров.
- Рассказал о телефонном разговоре с Папой Римским Франциском.
Вчера Зеленский рассказал украинцам о встрече с руководителями предприятий военно-промышленного комлпекса (ВПК) и финансах на следующий год.
По его словам, всего в ВПК работает более 300 тысяч человек, четыре из пяти предприятий - частные, а со временем ВПК страны может войти в десятку лучших в мире.
26 декабря Зеленский в своём обращении наметил планы Украины на 2024 год, особо отметив рост украинского ВПК для производства оружия.
Он также рассказал подробности удара по Херсону, где под обстрел попали ж/д вокзал и эвакуационный поезд.
Зеленский сообщил о заседании Ставки по производству вооружений и о поручениям чиновникам, которые должны определиться со всеми задачами для дипломатической работы во благо Украины на следующий год. Особое внимание требовал уделить договоренностям по производству оружия.