Президент Украины Владимир Зеленский утвердил предложение Кабинета министров назначить новых глав Донецкой и Ровенской ОВА.

Донецкую обладминистрацию возглавил Вадим Филашкин.

Филашкин имеет юридическое образование и диплом Киевского национального университета внутренних дел. В 2019 году он стал заместителем главы Донецкой областной государственной администрации.

А Ровенскую - Александр Коваль.

В марте 2021 года Коваль был назначен председателем Ровенской районной государственной администрации.

Напомним, предыдущего главу Ровенской ОВА Виталия Коваля Верховная Рада назначила новым главой Фонда государственного имущества.

А главой Донецкой ОВА ранее был Павел Кириленко. Сейчас он занимает должность главы Антимонопольного комитета Украины.

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