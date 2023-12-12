Кабинет министров согласовал новых глав областных военных администраций двух областей: Донецкой и Ровенской.

Об этом сообщил в телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На должность главы Донецкой Кабмин согласовал назначение Вадима Филашкина.

"Согласовано назначение Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", - написал Мельничук.

Филашкин имеет юридическое образование и диплом Киевского национального университета внутренних дел. С 1995 по 2001 год проходил срочную службу в ВСУ. С 2001 по 2007 год служил по контракту.

В 2007-2008 годах работал на руководящих должностях Главного управления МВД в Одесской области. С 2008 по 2012 год возглавлял разные отделы в управлении по борьбе с организованною преступностью УМВД в Николаевской области. В ноябре 2016 года был назначен заместителем начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

В 2019 году он стал заместителем главы Донецкой областной государственной администрации.

Ранее главой Донецкой ОВА был Павел Кириленко. Сейчас он занимает должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Председателем Ровенской областной государственной администрации станет Александр Коваль. Его сегодня уволили с должности председателя Ровенской районной государственной администрации.

Коваль работал в Костопольской райгосадминистрации, затем в Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Управления Госкомзема в Костопольском районе.

Распоряжением Владимира Зеленского от 5 марта 2021 года он был назначен председателем Ровенской районной государственной администрации.

Отметим, глав областных военных администраций назначает президент Украины. Кабмин такое решение только согласовывает.

Предыдущего главу Ровенской ОВА Виталия Коваля Верховная Рада назначила новым главой Фонда государственного имущества.