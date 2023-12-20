Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде. Им стала Галина Михайлюк, депутат фракции "Слуга народа", заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, что ранее с этой должности был уволен Федор Вениславский. По его словам, он стал занят военными проектами.

Незадолго до увольнения Вениславский резко осудил атаку нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой на главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Вениславского, пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны "может угрожать национальной безопасности Украины".

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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