Бывший представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский подал проект закона, которым хочет обязать политических руководителей государства и должностных лиц проходить исследование на полиграфе.

В проекте говорится, что под проверку на полиграфе подпадают:

- народные депутаты Украины;

- премьер-министр, первый вице-премьер, вице-премьер-министры, а также министры;

- руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав Кабинета Министров, их первые заместители, государственные секретари министерств;

- руководитель Офиса президента и его заместители;

- Генеральный прокурор, руководитель Национальной полиции, директор Государственного бюро расследований, директор Бюро экономической безопасности, директор Национального антикоррупционного бюро, председатель Государственной таможенной службы, глава Государственной миграционной службы, их заместители, глава СБУ;

- Главнокомандующий Вооруженными Силами, начальник Генерального штаба Вооруженных сил; командующий видами и отдельными родами войск Вооруженных сил;

- командующие (начальники) военных администраций;

- судьи Конституционного, Верховного суда; члены Высшего совета правосудия; члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Отказ от прохождения полиграфа Вениславский предлагает связать с запретом на назначение на должность.

Исследование предлагается проводить независимыми специалистами, которые будут избраны при жеребьевке среди лиц, имеющих диплом магистра и последипломное образование по направлению "полиграфология".

Сам порядок проведения исследование, согласно проекту, должен разработать Кабмин в течение месяца после вступления закона в силу, если он будет принят.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил своего представителя в Раде Вениславского с занимаемой должности.

После этого Федор Вениславский прокомментировал, что это было ожидаемо.