"Было абсолютно ожидаемо". Вениславский отреагировал на увольнение с должности представителя президента в Раде
Федор Вениславский прокомментировал свое увольнение с должности представителя президента в Верховной Раде.
Комментарий нардеп дал украинским журналистам.
По его словам, он обсуждал отставку с Владимиром Зеленским, потому что занят военными проектами.
"Конечно знал (о подготовке к увольнению - Ред.). У нас несколько дней назад был разговор с президентом по поводу этого вопроса. Я сейчас занимаюсь некоторыми военными проектами и приходится часто покидать Киев. Я не всегда успеваю делать то, что должен делать представитель. Поэтому это было абсолютно ожидаемо и абсолютно для меня понятная позиция", - сказал Вениславский.
Напомним, сегодня был опубликован указ президента Украины о снятии народного депутата с должности представителя президента в Раде.
Незадолго до увольнения Вениславский резко осудил атаку нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой на главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Вениславского, пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны "может угрожать национальной безопасности Украины".