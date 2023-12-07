Федор Вениславский прокомментировал свое увольнение с должности представителя президента в Верховной Раде.

Комментарий нардеп дал украинским журналистам.

По его словам, он обсуждал отставку с Владимиром Зеленским, потому что занят военными проектами.

"Конечно знал (о подготовке к увольнению - Ред.). У нас несколько дней назад был разговор с президентом по поводу этого вопроса. Я сейчас занимаюсь некоторыми военными проектами и приходится часто покидать Киев. Я не всегда успеваю делать то, что должен делать представитель. Поэтому это было абсолютно ожидаемо и абсолютно для меня понятная позиция", - сказал Вениславский.

Напомним, сегодня был опубликован указ президента Украины о снятии народного депутата с должности представителя президента в Раде.

Незадолго до увольнения Вениславский резко осудил атаку нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой на главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Вениславского, пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны "может угрожать национальной безопасности Украины".