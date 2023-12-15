В четверг, 14 декабря, Елену Шуляк переизбрали главой президентской партии "Слуга народа" еще на два года.

"Страна" узнала некоторые подробности этого решения.

Перед вчерашним съездом партии появились слухи, что Шуляк якобы ищут замену. Но собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуга народа", утверждает, что ситуация была несколько иной.

"На самом деле это она сама попыталась сбежать с "тонущего корабля" (имеется в виду низкий рейтинг партии и ее сомнительные политические перспективы - Ред.), но не вышло", - прокомментировал источник.

По его словам, на съезде также частично поменяли состав политсовета партии. В частности, оттуда убрали лишенного полномочий народного депутата Андрея Холодова, бывшего министра культуры Александра Ткаченко, а также главу фракции СН в Киевсовете, председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрея Витренко (на сайте партии он пока еще внесен в состав политсовета).

"Так как он возглавляет Киевскую городскую парторганизацию, он не может входит в политсовет", - объяснил собеседник.

Добавили же в состав руководящего органа СН, в том числе, мажоритарщицу из Киева, экс-главу Киевской парторганизации Лесю Забуранную и мажоритарщика из Одессы Алексея Леонова.

Напомним, в ноябре 2021 года Александр Корниенко сложил с себя полномочия главы партии "Слуга народа" и предложил назначить на свое место Шуляк.

После ее утверждения мы подробно рассказывали, что известно о Елене Шуляк.