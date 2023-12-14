Сегодня, 14 декабря, политическая партия "Слуга народа" переизбрала народного депутата Елену Шуляк главой партии на второй срок.

Об этом сообщает сайт политсилы.

"14 декабря во время съезда политической партии "Слуга народа" члены политсилы своим голосованием продлили полномочия Елены Шуляк, которая с ноября 2021 года занимала должность главы партии", - говорится в сообщении.

При этом Шуляк подчеркнула, что первоочередной задачей для всех является победа и мир: "Это то, над чем сейчас в режиме 24/7 работает и президент, и дипломаты и вся наша команда".

"Ради этого мы неустанно усиливаем сектор безопасности и обороны, ради этого мы добиваемся поставок танков, дальнобойных ракет, истребителей – и союзники идут нам навстречу. Хотя на это уходит много усилий. Поэтому каждый без исключения в нашей команде должен делать все, что приближает страну к победе и отчитываться о своих действиях", – сказала глава партии.

Отметим, что Шуляк была единственным кандидатом на должность главы партии.

Напомним, в ноябре 2021 года Александр Корниенко сложил с себя полномочия главы партии "Слуга народа" и предложил назначить на свое место Шуляк.

После ее утверждения мы подробно рассказывали, что о ней известно.