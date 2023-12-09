Олимпийский чемпион и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк высказался против бойкота Олимпийских игр из-за участия там РФ и Беларуси.

Сообщение об этом Беленюк написал на странице у себя в Фейсбуке.

Нардеп напомнил, что Украина уже имела опыт бойкотирования соревнований, где выступали "нейтральные" россияне.

"Опыт бойкота, по моему мнению, показал нам его неэффективность. Спортсмены потеряли возможность одерживать победы для нашей страны и, что ещё более важно, возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о войне в Украине, предоставляя такую возможность россиянам в тот же момент", - написал Беленюк.

Кроме того, по его словам, Киеву "не удалось сформировать вокруг себя коалицию стран-союзников, которые были бы готовы реально присоединиться к бойкоту и тем самым существенно усилить нашу позицию".

Ранее в Минспорта заявляли, что не исключают бойкота Олимпиады после решения МОК о допуске россиян и белорусов под нейтральным флагом.

Мы также сообщали, что МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.