Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в парижской Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Решение об этом было опубликовано на официальном сайте международной спортивной организации.

Сообщается, что будут применяться строгие условия отбора, основанные на рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий. МОК отмечает, что к турнирам не будут допущены спортсмены и члены их команд, которые активно поддерживают вторжение РФ в Украину. Также к участию в Олимпиаде не допустят атлетов, имеющих контракты с органами национальной безопасности и военными структурами.

И главное: поехать в Париж смогут только атлеты в индивидуальных видах спорта, которые должны будут пройти квалификацию. Предварительно ее прошли только восемь россиян и трое белорусов.

Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, спортсмены из РФ в настоящее время выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта.

Буквально на днях МОК оставил в силе правила участия российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2024.

Мы также сообщали, что МОК приостановил работу Олимпийского комитета РФ из-за аннексии территорий Украины.