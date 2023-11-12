Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа войн в мире.

Об этом заявил глава МОК Томас Бах, которого цитирует ресурс Inside the Games.

"У нас очень сильная геополитическая напряженность, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже было бы совершенно неправильным подходом. У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. Я не знаю, будет ли мировая война, но Международный олимпийский комитет не может предать основную идею спорта", - заявил глава организации.

"В настоящее время в мире насчитывается 28 войн. Наша миссия - гуманитарная миссия для спортсменов и спорта. Мы стараемся это учитывать, людям необходимо то, что их объединит", - добавил Бах.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее мы писали, что МОК приостановил работу Олимпийского комитета РФ из-за аннексии территорий Украины.

Также Международный олимпийский комитет планирует внести в Олимпийскую хартию поправки, расширяющие права спортсменов.