Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Олимпийского комитета РФ "до дальнейшего уведомления". Однако оставил за собой право допустить россиян до Олимпиады "в необходимое время".

Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной решения названа аннексия украинских территорий.

"Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета - Ред.) Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. Основная причина принятия этого решения - нарушение Олимпийской хартии", - говорится в сообщении.

Ранее в МОК заявляли, что россиян и белорусов допустят на соревнования только в нейтральном статусе. После чего не допустил спортсменов из России и Беларуси к Азиатским играм. МОК назвал участие российских и белорусских атлетов в этих играх "невозможным по техническим причинам".

Также недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет планирует внести в Олимпийскую хартию поправки, расширяющие права спортсменов. Мы разбирались, что это означает.