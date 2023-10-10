Исполком УЕФА отменил скандальное решение о допуске сборной РФ до 17 лет к международным турнирам.

Об этом сообщил британский журналист Роб Харрис в Twitter.

В УЕФА заявили, что "не удалось найти техническое решение, позволяющего российским командам играть".

Ранее исполком УЕФА допустил к своим турнирам сборные России с футболистами не старше 17 лет. В ответ сразу несколько стран объявили, что будут бойкотировать матчи с молодежными командами РФ. Помимо Украины, о бойкоте заявили Англия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Норвегия и Польша.

Украинская ассоциация футбола назвала решение УЕФА "безосновательным и толерантным к российской агрессивной политике" и потребовала запретить участие всех российских команд.

Также мы писали, что глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сборной России по футболу не будет на чемпионате Европы 2024 года. Команду не допустят к матчам отбора.

А недавно президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не исключает возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу. Сам чемпионат пройдет в 2026 году.