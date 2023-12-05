Международный олимпийский комитет оставил в силе нынешние правила в отношении участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Об этом говорится в сегодняшнем официальном сообщении организации на её сайте.

Согласно этим правилам, спортсмены РФ и Беларуси могут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом в индивидуальных видах спорта.

"Индивидуальные нейтральные атлеты", имеющие российский или белорусский паспорт, приняли участие в большинстве спортивных событий в соответствии с чёткими ограничениями, и эти события в значительной степени произошли без инцидентов, за исключением одного случая", - сообщает МОК, не уточняя, о каком инциденте идёт речь.

Также МОК сообщил, что правила участия "нейтральных" россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 пересматриваться уже не будут.

Ранее стало известно, что российскую прыгунью с шестом майора Исинбаеву не будут исключать из МОК. Комиссия по этике МОК не нашла оснований для применения санкций в отношении двукратной олимпийской чемпионки из РФ.

Напомним, ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже даже в нейтральном статусе.