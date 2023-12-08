Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил эмблему для нейтральных индивидуальных спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

МОК напомнил, что "на Олимпиаде запрещены логотипы и эмблемы, которые ассоциируются с Россией и Беларусью, их олимпийскими комитетами и спортивными федерациями".

В заявлении МОК отмечается, что на квалификацию на Игры в Париже в следующем году проходят только 11 "индивидуально нейтральных спортсменов" (individual neutral athletes). Из них восемь с российским паспортом и трое с белорусским.

"Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены ("AIN")", - рассказали в МОК.

Ранее стало известно, что на Олимпийских играх россияне и белорусы будут выступать как нейтральные спортсмены и должны будут выступать в однотонной форме белого или другого цвета, на которой должны полностью отсутствовать посторонние логотипы.

Тем временем Украина не исключает бойкота Олимпиады-2024 после решения Международного олимпийского комитета допустить россиян к Играм в нейтральном статусе. Как сообщил и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, "решение будет принято позже после консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны".