Украина не исключает бойкота Олимпиады-2024 после решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Играм в нейтральном статусе.

Об этом заявил и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный, решительно осудивший решение МОК.

"Об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", – говорится в заявлении Бедного.

Напомним, Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в парижской Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Поехать в Париж смогут только атлеты в индивидуальных видах спорта, которые должны будут пройти квалификацию. Предварительно ее прошли только восемь россиян и трое белорусов.

Ранее МОК оставил в силе правила участия российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2024. Согласно этим правилам, спортсмены РФ и Беларуси могут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом в индивидуальных видах спорта.

Мы также сообщали, что МОК приостановил работу Олимпийского комитета РФ из-за аннексии территорий Украины.