Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом Коу сообщил на заседании совета организации в Монако.

По его словам, World Athletics не стала менять своего решения из-за того, что Международный олимпийский комитет допустил на Игры-2024 в Париже россиян и белорусов в нейтральном статусе.

"Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей", - сказал Коу.

Напомним, поехать в Париж смогут атлеты из РФ и Беларуси в индивидуальных видах спорта, которые должны будут пройти квалификацию. Предварительно ее прошли только восемь россиян и трое белорусов.

Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Между тем Украина не исключает бойкота Олимпиады-2024 после решения Международного олимпийского комитета допустить россиян к Играм в нейтральном статусе. Как сообщил и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, "решение будет принято позже после консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны".