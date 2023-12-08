Всемирная ассоциация легкой атлетики не допустила россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на решение МОК
Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Об этом Коу сообщил на заседании совета организации в Монако.
По его словам, World Athletics не стала менять своего решения из-за того, что Международный олимпийский комитет допустил на Игры-2024 в Париже россиян и белорусов в нейтральном статусе.
"Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей", - сказал Коу.
Напомним, поехать в Париж смогут атлеты из РФ и Беларуси в индивидуальных видах спорта, которые должны будут пройти квалификацию. Предварительно ее прошли только восемь россиян и трое белорусов.
Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Между тем Украина не исключает бойкота Олимпиады-2024 после решения Международного олимпийского комитета допустить россиян к Играм в нейтральном статусе. Как сообщил и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, "решение будет принято позже после консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны".