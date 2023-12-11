Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что многие народные депутаты хотят сложить мандаты, но их "не отпускают".

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы", - сказал Арахамия.

Он отметил, что уменьшение численности депутатов в Верховной Раде не может не отражаться на ее деятельности. Арахамия считает, что необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать".

Сейчас в Раде осталось 400 депутатов. 8 декабря перестали быть народными депутатами мажоритарщик Максим Ефимов из фракции "Возрождение", который вошел в группу "Восстановление Украины", внефракционный мажоритарщик Дмитрий Шпенов, Виталий Данилов из "Батькивщины".