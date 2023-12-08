Рада прекратила полномочия трех нардепов по их заявлениям. В ней осталось рекордно низкое число депутатов
Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов.
Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Сегодня перестали быть народными депутатами:
- мажоритарщик Максим Ефимов из фракции "Возрождение", который вошел в группу "Восстановление Украины";
- внефракционный мажоритарщик Дмитрий Шпенов;
- Виталий Данилов из "Батькивщины".
За досрочное прекращение полномочий Ефимова проголосовали 283 депутата, Данилова – 291, Шпенова – 289. После этого в Раде остался 401 депутат. Это антирекорд по количеству законодателей за все время существования парламента, отметил Железняк.
Места двух мажоритарщиков останутся свободными до конца войны, а вместо Данилова в парламент войдет другой депутат по списку партии.
Напомним, Данилов из "Батькивщины" написал заявление о сложении депутатского мандата 24 ноября. Причину своего решения Данилов не объяснил.
Ефимов решил сложить мандат 1 декабря. По его словам, он сейчас слишком занят делами Краматорска, который находится недалеко от линии фронта.
А 4 декабря Шпенов подал заявление о сложении мандата.