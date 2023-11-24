Народный депутат Виталий Данилов из "Батькивщины" написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Причину своего решения Данилов пока не объяснил. Не уточняет ее и Алексей Гончаренко.

Виталий Данилов – бывший президент Профессиональной футбольной лиги, до этого - президент ФК "Харьков". Он родом из Хмельницкой области, некоторое время занимался бизнесом, после чего в 2002 году был избран депутатом Харьковского горсовета. В 2007 году он впервые прошел в Верховную Раду, а в 2019 году был избран в парламент уже третий раз. Все три раза Данилов проходил от "Батькивщины" и возглавлял Харьковскую областную ячейку партии.

Ранее мы рассказывали, что летом народный депутат от запрещенной фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова сложила депутатский мандат.

А перед этим о сложении депутатских полномочий заявил Олег Волошин.

Между тем сегодня лидер "слуг народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объявил, что в следующем году в Украине никаких выборов не будет.