Народный депутат Максим Ефимов решил сложить мандат. Он входил в группу "Восстановление Украины" и был ее главой, а до этого состоял в "Доверии".

О своем решении беспартийный Ефимов, избранный как самовыдвиженец в Краматорске, написал в Фейсбуке.

"С первого дня войны команда Краматорского городского совета в режиме 24/7 организует жизнедеятельность общины. В сотрудничестве с областными властями и тысячами горожан мы построили ключевой прифронтовый узел страны. Он стал пристанищем для десятков тысяч гражданских переселенцев... Эти усилия не оставляют времени на что-либо другое. В том числе и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует много усилий. Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда результативны. Я никогда не занимался имитациями. Не воспринимаю условностей и всегда настроен на результат. Именно поэтому объявляю о сложении полномочий депутата Верховной Рады Украины", - сказано в посте Ефимова.

Неделю назад народный депутат Виталий Данилов из "Батькивщины" написал заявление о сложении депутатского мандата.

А в январе о сложении депутатских полномочий заявил Олег Волошин.