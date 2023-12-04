Народный депутат Дмитрий Шпенов подал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует телеграм-канал парламента.

По словам Стефанчука, заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании парламента.

Шпенов - внефракционный депутат, был избран как беспартийный самовыдвиженец в Днепропетровской области.

Напомним, в последнее время участились случаи сложения нардепами своих полномочий. Так, на днях народный депутат Максим Ефимов решил сложить мандат. Он входил в группу "Восстановление Украины" и был ее главой, а до этого состоял в "Доверии". Беспартийный Ефимов был избран как самовыдвиженец в Краматорске.

Перед этим народный депутат Виталий Данилов из "Батькивщины" написал заявление о сложении депутатского мандата. Причину своего решения Данилов пока не объяснил.

А летом народный депутат от запрещенной фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова сложила депутатский мандат.

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