Вечером 27 декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам в традиционном видео по итогам прошедшего дня.

Главное в обращении Зеленского:

Сообщил о встрече с руководителями более ста предприятий ВПК. По его словам, всего в ВПК работает более 300 тысяч человек, четыре из пяти предприятий - частные, а со временем ВПК страны может войти в мировые топ-10.

Рассказал о совещании с министром финансов и главой НБУ о прохождении следующего года. Также Зеленский провел совещания с главами Минобороны и МВД.

Вчера Зеленский в своё обращении наметил планы Украины на 2024 год, особо отметив рост украинского ВПК для производства оружия.

Он также рассказал подробности удара по Херсону, где под обстрел попали ж/д вокзал и эвакуационный поезд.

Зеленский сообщил о заседании Ставки по производству вооружений и о поручениям чиновникам, которые должны определиться со всеми задачами для дипломатической работы во благо Украины на следующий год. Особое внимание требовал уделить договоренностям по производству оружия.

Вечером 25 декабря Зеленский в своём обращении ещё раз поздравил украинцев с Рождеством и выразил признательность "всем, кто стоит на защите нашей страны".

Он сообщил, что вчера вечером были сбиты почти 30 российских "Шахедов", несколько ракет и два самолёта.