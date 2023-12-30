Сегодня, 30 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам.

Главное из сказанного президентом:

"Ставка - особенная, итоговая за год. И о годе следующем. То, что было сделано в этом году. И то, что нужно будет сделать в следующем году. Был доклад Главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 24-й год. Был доклад разведки - ГУР и внешней разведки. О том, к чему оккупанты готовятся. И вообще о ситуации - об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире. Несмотря на всё, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать своё. Чтобы добиться своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений, глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них - уметь добиться своих целей", - сказал Зеленский.

"Сегодня весь день - доклады по ликвидации последствий российских ударов. Всего только от вчерашней российской атаки пострадали более 120 наших городов и сёл. 39 погибших", - сообщил президент.

"Сейчас в Харькове снова продолжается спасательная операция - 17 человек пострадали от очередного удара. И за каждый такой удар... будет справедливая ответственность государства-террориста. И политическая, и очень практичная", - заявил Зеленский.

"Мы готовимся в следующем году сделать больше оружия. У нас уже есть чёткий график нашей международной работы в январе. Мы работаем с нашими партнёрами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство", - информирует президент.

Президент также поблагодарил украинских военнослужащих и "всех, кто работает ради нашего государства и людей".

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина утвердила военную стратегию на 2024 год.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Погибло 39 человек.

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