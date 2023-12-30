На Ставке верховного главнокомандующего, посвященной подведению итогов уходящего года, была утверждена военная стратегия Украины на 2024 год.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и решения. Что мы сделали правильно, а что могли улучшить. С учётом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения сил обороны на грядущий год", - написал президент.

Зеленский подвел следующие военные итоги 2023 года.

"В этом году Украина не отступила ни на каком направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо", - сказано в посте президента.

Напомним, на днях главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что следующий год "должен и будет" отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии, а главной целью будет "сохранение людей". При этом командующий уверен, что проблем с оружием у ВСУ не будет, потому что Запад продолжит его поставлять, помимо этого в Украине будет увеличено собственное военное производство.

Мы также приводили главные выводы из итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского.