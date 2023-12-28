В утвержденной Кабмином "национальной стратегии доходов" содержится резкое ужесточение налоговой политики
Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что в утвержденной вчера Кабинетом министров "национальной стратегии доходов" содержится резкое ужесточение налоговой политики:
- любые поступления на карточку физического лица будут облагать налогом в размере 18%;
- вернут прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц;
- у юрлиц заберут упрощенную систему налогообложения;
- повысят ренту на новые газовые скважины;
- таможням предоставит право на проведение следственных действий;
- акцизы на сигареты и алкоголь возрастут;
- отменят любые налоговые льготы.
Напомним, с 1 декабря в Украине возобновят проверки бизнеса, на которые был введен мораторий после начала полномасштабной войны.
Продолжит действовать мораторий на проверки до 1 декабря 2024 года для ФЛП 1 и 2 групп. Также проверки временно отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории, активных или возможных боевых действий.
Вчера Государственная налоговая служба Украины опубликовала списки предприятий, которые подвергнутся проверкам в 2024 году. В списке разный бизнес - от производств до банков.