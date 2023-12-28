Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что в утвержденной вчера Кабинетом министров "национальной стратегии доходов" содержится резкое ужесточение налоговой политики:

любые поступления на карточку физического лица будут облагать налогом в размере 18%;

вернут прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц;

у юрлиц заберут упрощенную систему налогообложения;

повысят ренту на новые газовые скважины;

таможням предоставит право на проведение следственных действий;

акцизы на сигареты и алкоголь возрастут;

отменят любые налоговые льготы.

Напомним, с 1 декабря в Украине возобновят проверки бизнеса, на которые был введен мораторий после начала полномасштабной войны.

Продолжит действовать мораторий на проверки до 1 декабря 2024 года для ФЛП 1 и 2 групп. Также проверки временно отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории, активных или возможных боевых действий.

Вчера Государственная налоговая служба Украины опубликовала списки предприятий, которые подвергнутся проверкам в 2024 году. В списке разный бизнес - от производств до банков.