Под новый транш в 900 млн долларов МВФ пересмотрел договоренности с Украиной. На днях совет директоров Фонда утвердил откорректированную версию меморандума. Его уже пересматривали из-за срыва сроков выполнения маяков. В этот раз сроки по некоторым пунктам в очередной раз перенесли.

"В этот раз Украина выполнила практически все, что касается налогов, валютного рынка и работы Нацбанка. В то же время "зависли" более системные вопросы, в частности, борьбы с коррупцией, которые для внешних кредиторов принципиальные", - отметил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Появилась не очень хорошая новость для бизнеса. Программу льготного кредитования 5-7-9 по настоянию МВФ, скорее всего, оставят только для микро-предпринимателей. Хотя она сейчас является едва ли не единственным способом для предприятий получить деньги под вменяемую процентную ставку", - добавил экономист Данил Монин.

В прежней версии меморандума требование по пересмотру льготного кредитования было, но Украина его не выполнила. В этот раз дали срок до марта 2024 года.

Но появились и новые структурные маяки, к примеру, по перезапуску БЭБ, а также изменению кураторов банков.

Все госбанки должны остаться в управлении Минфина, а национализированные несистемные банки перейти в управление Фонда гарантированная вкладов.

Намечается очередное закручивание гаек и по налогам. Прямо об этом в тексте меморандума не говорится. Но прописано, что уже к началу следующего года украинское правительство должно найти источники для увеличения поступлений в бюджет в размере 0,5% ВВП, а это порядка 38 млрд гривен. Еще один новый маяк - аудит налоговых льгот (не исключено, что далее последует отмена части из них).

В то же время МВФ, едва ли не впервые за последние годы, решил не педалировать тему коммунальных тарифов для населения. На приведении их к экономически обоснованному уровню Фонд не настаивает, уточнив лишь, что хочет видеть более адресной поддержку населения субсидиями.

"Страна" изучила обновленную версию меморандума с МВФ.

12 новых маяков и массовые проверки

В обновленном варианте меморандума сдвинули сроки выполнения нескольких структурных маяков.

По пересмотру программы кредитования "5-7-9" дату выполнения отодвинули до конца марта 2024 года.

"На модернизации этой программы кредиторы настаивают уже давно. Главная претензия - она вышла за рамки помощи малому бизнесу, для которого планировалась изначально. И сейчас льготными деньгами пользуется уже не только средний, но даже и большой бизнес. Фонд хочет, чтобы кредиты по сниженным ставкам оставили только для микро-предпринимательства. Это значит, что остальной бизнес сможет получать суды по рекордным ставкам - под 20-30% годовых, а под такой процент, понятно, никакого развития быть просто не может", - говорит Монин.

Сроки выполнения требований по оздоровлению банковского сектора перенесли с марта на декабрь 2024 года.

Еще несколько структурных маяков в меморандуме отмечены как такие, что реализуются без пересмотра сроков.

Как видно, по части прежних бенчмарков изменения не очень существенные. Но появилось много новых структурных маяков, под которые, скорее всего, и затеяли пересмотр меморандума.

"Количество ключевых индикаторов, обязательных для выполнения, по сравнению с прежними меморандумами, увеличилось, а дедлайны становятся все короче. То есть, кредиторы продолжают действовать по принципу "деньги в обмен на реформы", причем реформ для получения очередного транша требуется все больше", - отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Итак, новые маяки. Их 12

1. Перезапуск БЭБ. Этот пункт можно считать новым старым маяком, поскольку он уже был в прежнем меморандуме, но к его выполнению власти даже не приблизились. Поэтому перенесли не просто сроки, а весь пункт с датой выполнения до конца июня 2024 года.

2. Поиск источников для увеличения собственных поступлений в бюджет на 0,5% ВВП.

"Это где-то плюс 38 млрд гривен", - написал в своем Телеграм нардеп Ярослав Железняк. Отметим, что Кабмин уже работает над Национальной стратегией доходов, которую обещают презентовать до конца этого года. В ней есть, в частности, пункты о налогам на прибыль предприятий, акцизе, а также по ФОПам, к которым власти хотят примерить польскую систему налогообложения малого бизнеса, отличительной особенностью которой является плавающая ставку - от 4% до 25%, в зависимости от оборота и сферы деятельности компании.

Правда, глава профильного налогового комитета Рады Данил Гетманцев не раз заявлял, что никаких налоговых реформ до конца войны не будет. Но станут ли власти придерживаться этого обещания с учетом новых требований МВФ, и где в таком случае станут искать источники дополнительных поступлений - вопрос открытый.

Тот же Гетманцев говорил, что дополнительные деньги можно искать на таможне. Впрочем, как показывает практика, пока существенно увеличить поступления и перекрыть все схемы властями так и не удалось. И рассчитывать, что они смогут гарантировать 38 млрд от таможни уже к февралю следующего года (а именно такой срок проставлен по данному маяку) вряд ли можно.

3. Внести изменения к процессуальному кодексу касательно рассмотрения дел в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех судей. Сроки - до конца марта).

4. Провести до конца июня внешний аудит финансового состояния компаний теплоснабжения и разбить имеющиеся у них долги на такие, что были получены до и после февраля 2022 года.

Как отмечает глава КП "Тепловик" Александр Душенко, перед тепловиками власти накопили огромные долги по по разнице в коммунальных тарифах (ведь тарифы для населения не повышаются, а их себестоимость растет).

Уже давно поднимается вопрос, что пора бы государству по этим долгам рассчитываться, но с мертвой точки его так и не сдвинули. Что значит такое "разделение" долгов, и не попытаются ли власти частично их списать - вопрос открытый.

Провести аудит налоговых льгот, затрат на их реализацию и влияние на реформы (до конца июля 2024 года). Что будет по итогу такого аудита - пока неясно. Но экономисты говорят, что идет "ответка" за массовые послабления, которые власти вводили в первые месяцы войны. То есть, не исключено, что льготы продолжат отменять (как это, к примеру, сделали по настоянию МВФ касательно отмены системы налогообложения под 2%, моратория на налоговые проверки и штрафов на кассовые аппараты).

6. Принятие закона, который запустит новые независимый суд (вместо ликвидированного ОАСК) для рассмотрения админдел против госорганов (до конца июля 2024 года).

7. Разработать политику относительно госпредприятий, дивидендов и стратегии их приватизации (конец августа 2024 года).

8. Определить наиболее и наименее пострадавшие от войны госкомпании, оценить фискальные риски по ним (сентябрь 2024 года).

9. Завершить внешний аудит эффективности НАБУ при участии трех независимых экспертов с международным опытом. И опубликовать по итогам отчет (до конца сентября 2024 года). Как видим, среди новых маяков много заданий по аудитам и оценке эффективности. Что подразумевает следующий шаг - реагирование на итоги проверок.

10. Ещё один маяк из череды аудитов - диагностика процесса подготовки среднесрочного бюджета (до конца октября 2024 года) для усиления стратегического подхода к бюджетному планированию. Планирование на основе среднесрочного (трехгодичного) периода должно решить проблему преемственности бюджетов (когда та или иная программа не обрывается резко через год, потому что в новом бюджете на нее не нашли денег) и исключить слишком частые пересмотры главной сметы стрраны. Формально уже бюджет - 2024 сверстан с учетом среднесрочного бюджетного планирования на три года. Но на самом деле все это, скорее, на бумаге.

11. До конца декабря следующего года Кабмин должен принять постановление с планом действий и сроками по соблюдению четкой зависимости между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами.

12. Маяк по банкам: все госбанки должны остаться в управлении Минфина, а национализированные не системные банки перейти в управление Фонда гарантированная вкладов. Этот пункт входит в программу оздоровления банковской системы, которая фигурировала как структурный маяк и в старой версии меморандума. Но на этот раз его решили выделить отдельно со сроком выполнения до конца декабря следующего года.

Дыра в торговле, IT на экспорт и новые налоги для украинцев

Интересно, что в обновленной версии меморандума МВФ существенно улучшил прогнозы для украинской экономики.

"Если ранее ожидалось падение экономики на 3% в 2023 году, то сейчас прочат рост на 4,5% и на 3-4% в последующие годы. Также МВФ прояснил, что ждет от Украины после войны. Речь идет о повышении налогов, в том числе, НДС (расчетно- до 24% с нынешних 20%). Также прописывается повышение налогов и акцизов на топливо, табак и алкоголь до европейского уровня (что примерно в 2-4 раза выше, чем у нас). Но вместе с тем Фонд отказался от идет повышения налогов на труд (в первом варианте допускался их рост НДФЛ до 25%). В целом по налоговой базе в мартовском меморандуме МВФ ожидал увеличения налогов на 6-7% ВВП, а теперь предлагает только на 3-4%.

Кроме того МВФ прогнозирует для Украины отрицательный торговый баланс по товарам на уровне 20-25 млрд долларов вплоть до 2033 года, тогда как экспорт услуг, наоборот, должен дать профицит в 18 млрд долларов.

"Это значит, что Фонд рассчитывает на рост импорта товаров в Украину, а по услугам наиболее активно развивающимся экспортным сегментом должна стать IT-отрасль, которая и сейчас показывает хорошую динамику", - отметил Монин.

МВФ смягчил формулировки и относительно коммунальных тарифов для населения. Уже несколько лет подряд пункт о повышении тарифов до экономически обоснованных переходил из меморандума в меморандум. Но в новой версии сказано лишь о повышении адресности субсидий.

При этом Пендзин говорит, что искать особые откровения в тексте меморандума вряд ли стоит, так как во многом он пишется чисто формально. Особенно в части прогнозов.

"Во многом это же касается и структурных маяков. Тут больше вопрос политики. Если захотят дать нам денег, то дадут, несмотря на невыполненные условия. А если не будет политического решения, то найдут способ придраться и отказать", - говорит Пендзин.

Не исключено, что под "повод придраться" писались и сроки нового меморандума, по большинству маяков они очень ограничены и не факт, что Украина в них уложится.