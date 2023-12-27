Государственная налоговая служба Украины опубликовала списки предприятий, которые подвергнутся проверкам в 2024 году.

В списке разный бизнес - от производств до банков.

Всего в следующем году планируют осуществить 3 242 плановые проверки.

Уже есть план-график, в котором четыре раздела:

"Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц";

"Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов";

"Документальные плановые проверки физических лиц";

"Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Ранее мы писали, что с 1 декабря в Украине возобновят проверки бизнеса, на которые был введен мораторий после начала полномасштабной войны.

Продолжит действовать мораторий на проверки до 1 декабря 2024 года для ФЛП 1 и 2 групп.

Также проверки временно отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории, активных или возможных боевых действий.