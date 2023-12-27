Налоговая опубликовала списки предприятий, которые подвергнутся проверкам в 2024 году
Государственная налоговая служба Украины опубликовала списки предприятий, которые подвергнутся проверкам в 2024 году.
В списке разный бизнес - от производств до банков.
Всего в следующем году планируют осуществить 3 242 плановые проверки.
Уже есть план-график, в котором четыре раздела:
- "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц";
- "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов";
- "Документальные плановые проверки физических лиц";
- "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
Ранее мы писали, что с 1 декабря в Украине возобновят проверки бизнеса, на которые был введен мораторий после начала полномасштабной войны.
Продолжит действовать мораторий на проверки до 1 декабря 2024 года для ФЛП 1 и 2 групп.
Также проверки временно отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории, активных или возможных боевых действий.
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