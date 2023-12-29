Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал селфи президента Украины Владимира Зеленского на фоне въезда в Авдеевку.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Сильно", - прокомментировал фото Ермак.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский посетил Авдеевку. Он лично поблагодарил воинов ВСУ. В частности, отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

"Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности... Благодарю всех, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам. Тем, кто защищает наше государство, несмотря ни на что. Тем, кто каждый день дает боевой результат", - говорится в сообщении.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.