Сегодня, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку. На месте они обсудили оборонную ситуацию, потребности военных и передал им награды.

Об этом сообщает президент Украины в соцсетях.

Зеленский лично поблагодарил воинов ВСУ. В частности, отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

"Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности... Благодарю всех, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам. Тем, кто защищает наше государство, несмотря ни на что. Тем, кто каждый день дает боевой результат", - говорится в сообщении.

Также он поблагодарил всех военных, которые защищают нашу страну.

"Здесь жизнь борется, мы благодарны всем бойцам, каждому солдату, матросу, сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе. Спасибо всем вам воины! В Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством, с Новым годом. Все, кто на нуле, кто защищает нашу страну. Безграничная благодарность всем родным, каждой семье наших героев и всем, кто помогает, кто работает, чтобы у ребят на фронте было все необходимое", сказал президент.

Недавно Тарнавский заявил, что Авдеевка находится в направлении главного удара РФ. Он считает, что РФ хочет захватить Авдеевку до конца года. Говорит, что обстановка там постоянно меняется – "как в положительную, так и в отрицательную сторону".

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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