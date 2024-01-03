Вчерашним ракетным обстрелом Киева была поражена фабрика военной одежды, которую носят президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный. Компания М-Тас, производящая тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие аксессуары.

Об этом компания сообщила в соцсетях, что ее производственные мощности и складские помещения были повреждены/уничтожены.

Одежда М-Тас популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят президент, глава его Офиса Андрей Ермак и главком.

"Все наши сотрудники целые. На место оперативно прибыли соответствующие органы занимавшиеся последствиями попадания, в том числе и фиксацией происшествия" - сообщила компания.

При этом компания заявила, что РФ потратила три ракеты Х101 для уничтожение фабрики.

Напомним, что вчера во время массированной атаки РФ по Украине сбиты были 70 ракет, из них почти 60 - в районе Киева, сообщил Владимир Зеленский.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов за всю историю войны.

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