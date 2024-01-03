РФ изменила тактику массированных ракетных обстрелов Украины. В прошлом году основные удары наносились по энергетике, а сейчас их цель в основном объекты оборонной промышленности.

Об этом сообщает британская разведка.

"Российские специалисты по планированию почти наверняка осознают растущую важность относительного оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к длительной войне", - говорится в сводке.

Отмечается, что на две последние атаки 29 декабря и 2 января РФ потратила "значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования", накопленных ею за последние месяцы.

Ранее сообщалось, что МИД Польши призвал передать Украине больше дальнобойных ракет в ответ на массированные удары РФ.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов за всю историю войны.

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