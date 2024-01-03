Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине больше дальнобойных ракет в ответ на массированные ракетные удары РФ.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину языком, понятным Путину: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", - написал Сикорский в Х.

Ранее глав МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ускорить поставку систем ПВО и боеприпасов в Украину в ответ на утренний массированный обстрел.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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