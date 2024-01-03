После обстрела Киева 29 декабря в больнице умер еще один человек. Таким образом количество погибших после очередной ракетной атаки рф выросло до 30 человек.

Об этом сообщает КГВА.

"К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года умер 1 человек", - говорится в сообщении.

Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что число жертв в результате вчерашней атаки достигло 39 человек. Ликвидация последствий продолжается. Пострадали "сотни гражданских объектов" в примерно 120 городах и селах, сказал Зеленский.

Напомним, всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Что означает вчерашняя атака РФ, мы подробно анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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