Вечером 2 января Харьков подвергся ракетному обстрелу.

Об этом сообщают в телеграм-каналах мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Снова прилет рядом с жилым домом. Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется", - сказано в посте мэра.

По данным Синегубова, выявлены повреждения гражданской инфраструктуры - образовательного учреждения. На эту минуту обошлось без пострадавших.

Также губернатор сообщил, что войска РФ ударили по Харькову ракетами С-300.

Напомним, утром центр Харькова тоже подвергся сильному обстрелу. Многие дома остались без окон, десятки человек пострадали.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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