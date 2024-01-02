Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Ермака, стороны обсуждали последние российские воздушные атаки и работу ПВО, а также важность ее усиления.

"Скоординировали шаги по реализации планов украинско-американского сотрудничества на 2024 год по всем направлениям, в частности, в сфере национальной безопасности", – сообщил Ермак.

После ракетной атаки 2 января украинский президент Владимир Зеленский пообщался с британским премьер-министром Риши Сунаком. Он сообщил Сунаку, что за пять последних суток РФ выпустила по Украине не менее 500 ракет и ударных дронов.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.