После ракетной атаки Ермак обсудил с Салливаном сотрудничество Украины и США
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Ермака, стороны обсуждали последние российские воздушные атаки и работу ПВО, а также важность ее усиления.
"Скоординировали шаги по реализации планов украинско-американского сотрудничества на 2024 год по всем направлениям, в частности, в сфере национальной безопасности", – сообщил Ермак.
После ракетной атаки 2 января украинский президент Владимир Зеленский пообщался с британским премьер-министром Риши Сунаком. Он сообщил Сунаку, что за пять последних суток РФ выпустила по Украине не менее 500 ракет и ударных дронов.
Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.
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