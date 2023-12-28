Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает офис президента в соцсетях.

В разговоре обсуждали будущую встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Также обсудили продвижение Украины по евроинтеграционному пути.

"Продолжение разговора Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном продолжается дальнейшая работа над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем. Кроме того, было обсуждено продвижение Украины по евроинтеграционному пути" - написал Ермак.

Ранее в Офисе президента назвали возможные темы переговоров Орбана и Зеленского: закон о нацменшинствах, экономика и транзит. Отметим, что Будапешт обещает блокировать вступление Украины в ЕС и уже ветировал выделение ей 50 млрд евро Евросоюзом.

При этом Европа готовит альтернативный план, если Венгрия заблокирует выделение Украине 50 млрд евро. Схема предполагает предоставление странами кредитных гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов на внешних рынках и направить Украине.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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