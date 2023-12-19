Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции рассказал, о чем говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине на инаугурации новоизбранного президента этой страны Хавьера Милея.

Судя по словам президента, Орбан отказывается от официальной встречи с ним.

"Политика Орбана не очень дружественна к нам, я ему об этом говорил… У меня было несколько вопросов к нему... Я спросил у Орбана: "Виктор, назови хоть одну причину, почему вы не поддерживаете наше вступление в ЕС. Может, мы сможем найти дипломатическое решение". Он затруднился дать ответ, почему мы не можем организовать встречу, чтобы решить все вопросы", – рассказал президент.

10 декабря Зеленский в Аргентине пообщался с Орбаном мимоходом, буквально несколько минут, судя по трансляции инаугурации.

Ранее мы писали, что Венгрия не стала блокировать решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС, но заявила, что у нее будет еще много возможностей это сделать.

Будапешт также блокирует пакет помощи Украине в 50 млрд евро. Орбан озвучил свое условие для разблокирования выделения этих денег Киеву: Венгрия хочет получить от ЕС 30 млрд евро для себя.